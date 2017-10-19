Повестка Рады: медреформа, отмена депутатской неприкосновенности и изменение избирательной системы

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть медицинскую реформу, вопросы отмены депутатской неприкосновенности и изменения избирательной системы. Об этом говорится в повестке дня парламента на 19 октября, опубликованной на сайте Рады.

Сначала депутаты завершат рассмотрение во втором чтении ключевого для медицинской реформы законопроекта "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". После в планах – рассмотрение в первом чтении изменений в бюджетном кодексе в связи с медреформой и законопроект о реформе медицины в сельской местности.

Далее депутаты попытаются отправить на вывод Конституционного Суда Украины законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

После этого Верховная Рада рассмотрит в первом чтении два варианта реформы избирательной системы.

Также депутаты планируют уделить внимание поддержке кинематографа, созданию Государственного бюро расследований, борьбе с торговлей людьми и другим вопросам.

Отметим, что запланированное ранее на 19 октября рассмотрение проекта госбюджета на 2018 года на данный момент в повестке отсутствует.