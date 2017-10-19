МВД: В смертельном ДТП в Харькове погибли 5 человек

В результате смертельного ДТП, произошедшего вечером 18 октября в Харькове, погибли 5 человек и еще 6 - пострадали. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает 112 Украина.

"Буквально только что я общался с главой ГУ Нацполиции Харьковской области Олегом Бехом, который держит дело на личном контроле. Это дело взято на личный контроль министра внутренних дел и председателя Нацполиции, генпрокурора. Могу сказать, что в настоящее время 11 пострадавших: 5 погибших, подчеркиваю, 5 погибших, 2 человека находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина, которая перманентно находится в состоянии комы. Сейчас врачи борются за ее жизнь", - сообщили в МВД.

Шкиряк отметил, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия в отношении виновников аварии, проверяются камеры наружного наблюдения.

"Вероятнее всего речь будет идти о двух виновниках, и "Лексуса", и "Туарега", это предварительно. Что касается водителя "Лексуса", то она задержана в порядке ст. 208, и в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения", - сообщил советник главы МВД.

Он добавил, что в присутствии активистов под видеокамеру были еще раз взяты образцы крови водителей, чтобы направить их на повторную экспертизу касательно возможного содержания в крови алкоголя или наркотических веществ.

Советник министра внутренних дел заверил, что это дело будет расследовано объективно.

"Я могу заверить, что это дело будет расследовано честно и объективно, поскольку контроль и общественности, и общества, и журналистов не даст никакой возможности каким-то образом в этой ситуации избегать объективного расследования", - прокомментировал Шкиряк.

Ранее глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщала, что в результате аварии погибли 6 человек.