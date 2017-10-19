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Стартовал конкурс на новых судей Конституционного суда

Стартовал конкурс на новых судей Конституционного суда
Фото: np.pl.ua

Вакантны два места

19.10.17 12
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В четверг, 19 октября, стартовал открытый конкурс для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Вакантны две должности судей Конституционного суда.

18 октября состоялось заседание конкурсной комиссии. Она утвердила условия проведения конкурса.

Срок подачи документов для участия в конкурсе - 30 календарных дней, начиная с 19 октября 2017 года (до 17 ноября).

Напомним, 3 августа в Украине вступил в силу закон о Конституционном суде.

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