Возле здания Верховной Рады на площади Конституции собирается митинг за "большую политическую реформу". Об этом сообщает Украинская правда.

"По состоянию на 9.40 на площади собралось около сотни человек, в основном старшего возраста, с флагами партии "Батькивщина", - говорится в сообщении

Парламент охраняют несколько сотен полицейских и нацгвардейцев.

Параллельно на улице Грушевского продолжают стоять палатки, в которых живут люди в камуфляже.

Спикер парламента Андрей Парубий дал поручение включить трансляцию заседания Верховной Рады на улицу, где находятся активисты. Об этом он сказал в начале утреннего заседания, сообщает пресс-служба Рады в Twitter.

Напомним, 17 октября в центре Киева началась акция в поддержку "большой политической реформы". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.