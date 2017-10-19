Послы стран "Большой семерки" призывают Раду проголосовать за медреформу

Уже не в первый раз

Послы стран "Большой семерки" подтвердили поддержку своими странами медицинской реформы и призвали Верховную Раду принять необходимые законопроекты. Об этом в своем Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Послы G7 выразили поддержку медицинской реформы, напоминая об апрельском заявлении с призывом к Раде одобрить законодательство", - написал дипломат.

Напомним, в апреле послы стран "Большой семерки" в Украине поддержали план реформы здравоохранения, предложенный министром Ульяной Супрун, и призвали Раду принять его.

По их мнению, принятие законодательства, связанного с реформой здравоохранения, станет важным шагом на пути изменения взаимодействия украинцев с государственной медсистемой для обеспечения того, чтобы они получали услуги, которые им необходимы и на которые они заслуживают, рациональным и законным способом.

В заявлении отмечается, что руководство Минздрава уже многого достигло в области здравоохранения. Однако, по мнению послов G7, в этом направлении еще предстоит проделать большую работу.