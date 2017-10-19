Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Послы стран "Большой семерки" призывают Раду проголосовать за медреформу

Послы стран "Большой семерки" призывают Раду проголосовать за медреформу

Послы стран "Большой семерки" призывают Раду проголосовать за медреформу
Фото: zn.ua

Уже не в первый раз

19.10.17 83
000

Послы стран "Большой семерки" подтвердили поддержку своими странами медицинской реформы и призвали Верховную Раду принять необходимые законопроекты. Об этом в своем Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Послы G7 выразили поддержку медицинской реформы, напоминая об апрельском заявлении с призывом к Раде одобрить законодательство", - написал дипломат.

Напомним, в апреле послы стран "Большой семерки" в Украине поддержали план реформы здравоохранения, предложенный министром Ульяной Супрун, и призвали Раду принять его.

По их мнению, принятие законодательства, связанного с реформой здравоохранения, станет важным шагом на пути изменения взаимодействия украинцев с государственной медсистемой для обеспечения того, чтобы они получали услуги, которые им необходимы и на которые они заслуживают, рациональным и законным способом.

В заявлении отмечается, что руководство Минздрава уже многого достигло в области здравоохранения. Однако, по мнению послов G7, в этом направлении еще предстоит проделать большую работу.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Под Верховной Радой собирается митингПовестка Рады: медреформа, отмена депутатской неприкосновенности и изменение избирательной системыДепутаты комитета ВР обсудили работу таможни

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5634
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 20396
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5049
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3711
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2098
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2291
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2635
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2376
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2759
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3309
  1. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3123 / 75454
  2. Под Радой опять произошли стычки с силовиками 3112 / 3450
  3. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 2734 / 3202
  4. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 2636 / 2950
  5. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 2541 / 2992
  6. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2487 / 2734
  7. Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину 2267 / 2570
  8. В Кремле внимательно следят за протестами в Киеве, - Песков 2264 / 2496
  9. В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос 2259 / 2642
  10. В СНБО объяснили, почему Турчинов не полетел в штаб-квартиру НАТО 2200 / 2440
  1. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 14 / 1436
  2. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 14 / 1712
  3. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 12 / 846
  4. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 10 / 2387
  5. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 10 / 3202
  6. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 10 / 2197
  7. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 9 / 2950
  8. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 8 / 2992
  9. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 7 / 5634
  10. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 7 / 2734
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.