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Главная » Страна » Порошенко настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года, - Ирина Луценко

Порошенко настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года, - Ирина Луценко

Порошенко настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года, - Ирина Луценко
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Сначала законопроект должен будет получить одобрение Венецианской комиссии

19.10.17 26
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Президент Петр Порошенко поддерживает принятие закона об Антикоррупционном суде до конца текущего года. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Украинская правда.

"Президент настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца 2017 года. Но все законопроекты, которые вносились президентом, проходят экспертизу Венецианской комиссии. Поэтому мы настроены на быстрое принятие, быстрое рассмотрение этого законопроекта только после выводов Венецианской комиссии", – заявила она.

Напомним, 6 октября Венецианская комиссия на своем пленарном заседании в пятницу поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда с несколькими рекомендациями. Венецианская комиссия предложила президенту Украины срочно представить свой законопроект об антикоррупционных судах, который должен основываться на рекомендациях Венецианской комиссии.

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