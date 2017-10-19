Суд ЕС подтвердил законность санкций в отношении Януковича

Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, отклонил апелляционную жалобу бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и подтвердил законность санкций, наложенных на них Евросоюзом в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на секретариат суда.

Речь идет об иске семьи Януковичей, которым они обжаловали решение суда ЕС прошлогодней давности. 15 сентября Европейский суд общей юрисдикции (General Court) вынес решение по двум санкционных волнах, введенных Советом ЕС против экс-президента и его сына. Тогда в Люксембурге "задним числом" отменили санкции, датированные 2014 годом, однако подтвердили силу более новых санкций, действующих с 2015 года.

Виктор и Александр Януковичи обжаловали прошлогоднее решение в Европейском суде (European Court of Justice), который рассматривает апелляции на решения, принятые первой инстанции Суда ЕС.

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Высшая палата Суда ЕС полностью подтвердила первоначальное решение, признав законным европейские санкции против Януковичей в виде замораживания активов

В решении Европейского суда указывается, что "опасения Виктора Федоровича Януковича и Александра Викторовича Януковича в предвзятости украинской судебной системы не могут поставить под сомнение обоснованность обвинений против них по очень конкретным случаям хищения государственных средств".

Также суд считает, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине.