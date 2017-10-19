Верховная Рада приняла медицинскую реформу

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом закон о медицинской реформе. Об этом сообщает Украинская правда.

За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов.

Перед самым голосованием депутаты фактически вернули закону тот вид, в котором его предлагал принять комитет. За три дня рассмотрения поправок из закона были изъяты многие нормы, на которых настаивало правительство и комитет.

Рада проголосовала все эти правки пакетом перед принятием закона.