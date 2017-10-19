Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове, - Аваков

Суд арестовал дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, совершившую смертельное ДТП в Харькове. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - написал он.

При этом министр отметил, что в результате ДТП погибли 6 человек, хотя ранее его советник Зорян Шкиряк говорил о 5 погибших.

Всего, по данным министра, в текущем году в "войне" на дорогах погибли погибло 2317 и травмировано 25 082 человек.

"Почему применил термин "ВОЙНА"?.. Судите сами… в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3187 человек, травмировано 32 079 человек!!! А за 9 месяцев 2017го на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 наших граждан!!!(((", - отметил Аваков.

Для улучшения ситуации на дорогах министр просит парламент внести поправки и уточнения в действующее законодательство. В частности, Аваков требует ввести повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений, увеличить штрафы за нарушение ПДД и "радикально ужесточить" наказания за вождение автомобилей в пьяном виде.