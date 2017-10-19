Виновницу смертельной аварии 8 раз задерживали за нарушение ПДД

Народный депутат в социальной сети Facebook опубликовано видео смертельной аварии в Харькове.

На видео видно момент, когда авто врезается в людей, стоящих на тротуаре напротив пешеходного перехода.

"Это страшное видео Харьковской трагедии, должно стать немым укором всем тем, кто превышает скорость и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий желтый сигнал светофора", - написал Геращенко.

На видео видно, как люди собираются на тротуаре напротив "зебры" и ждут зеленого света, что позволяет переход улицы.

На 20-й секунде видео в пешеходов влетает автомобиль, разметает людей, продолжает движение по тротуару и опрокидывается на бок.

Геращенко сообщил, что за последние два года, водитель "Лексуса" 8 раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения - начиная от проезда на красный свет, превышения скорости и заканчивая нарушением правил парковки.

"Каждый раз ей выписывалось штрафы в размере 255-510 гривен. Однако это не оказало никакого воспитательного эффекта", - подчеркнул депутат.

Видео не рекомендуется к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой