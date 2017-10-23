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Позиция Золотая курица. Дефицит курятины на рынке Украины

<span class="label">Позиция</span> Золотая курица. Дефицит курятины на рынке Украины

Дефицит курятины на рынке Украины провоцирует резкий рост цен

23.10.17 53
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За последние месяцы цены на мясо в украинских супермаркетах практически догнали европейские. Розничная цена за куриную тушку теперь составляет 50 грн/кг, то есть практически $2. Куриное филе ещё дороже — 102–106 грн/кг, то есть около $4. На рынках цены на 2–3 гривны ниже, но и там наблюдается тенденция к подорожанию.

«С начала 2017 года стоимость мяса птицы в Украине возросла на 31%, причём с начала июля по конец августа рост составил 20%», — сообщил исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

 

По данным Госслужбы статистики

И продавцы, и производители объясняют рост цен нехваткой курятины на рынке. Правда, если первые винят во всём закрытие птицефабрик, то производители убеждают, что фабрики работают, но курятины всё равно не хватает.

«Есть две причины столь резкого скачка цен на курятину. Во-первых, в который раз выросла себестоимость производства. Во-вторых, в стране подорожали свинина и говядина», — говорит Сергей Карпенко. И действительно, если проследить общую тенденцию подорожания мяса в Украине, то можно увидеть, что цены на свинину начали расти ещё в марте и по итогам девяти месяцев поднялись на 43%. Говядина выросла в цене на 26%. В итоге население переключилось на более дешёвое мясо — курятину, что спровоцировало его дефицит на внутреннем рынке и, соответственно, рост цен на продукцию. Производители просто не смогли удовлетворить весь спрос, который возник на курятину в связи с подорожанием других видов мяса.

Масла в огонь подлило и увеличение объёмов экспорта курятины. По данным Союза птицеводов Украины, в этом году производители отправили за границу на 30% мяса больше, чем в прошлом. Как рассказал Карпенко, украинские цыплята продаются сегодня в странах Ближнего Востока и Европы. Больше всего украинской курятины потребляют в Египте (24% в структуре экспорта), Нидерландах (13%) и Ираке (8%).

Конечно, экспортировать курятину производителям выгодно — ещё до подорожания в Украине они продавали тушки цыплят за рубеж по $2 за килограмм. Но говорить, что именно экспорт провоцирует рост цен и дефицит товара на рынке, было бы неверно. Ведь по итогам прошлого года поставки курятины за рубеж также выросли на 30%, а цена на мясо поднялась всего на 8%.

Более того, даже если бы производители захотели сократить экспорт и начали продавать больше товара в Украине, до конца года им этого не позволят условия уже заключённых контрактов. Кроме того, никто не отменяет требований правительства увеличивать экспорт, поскольку именно аграрный сектор приносит сегодня стране 42% валютной выручки.

Что же тогда может стабилизировать ситуацию? Эксперты уверены, что только насыщение внутреннего рынка курятиной. Это увеличит предложение и выровняет цены на мясо. Вот только при рентабельности бизнеса в 5% строить новые мощности и наращивать обороты отечественные птицеводы не спешат. Не стимулирует их развивать производство и государство. Дотации, которые ранее выделялись на поддержку АПК, сегодня существенно сократились.

Например, в этом году в рамках государственной программы поддержки АПК на животноводство, производство молока, садоводство, виноградарство, овощеводство и прочее планировалось выделить 4 млрд грн. Но средства, которые предназначалась животноводам, птицеводам ограничили размерами не более 50% от общей суммы. При этом результат распределения дотаций зависит от активности предприятий. Кто больше производит, уплачивает НДС, тот больше получает.

Что касается других государственных программ, таких как компенсация ставок по кредитам, возмещения стоимости реконструкции и строительства новых животноводческих комплексов, то птицеводство, по словам Сергея Карпенко, исключили из них ещё в 2015 году.

Таким образом, учитывая низкую рентабельность бизнеса и отсутствие государственной поддержки, производители курятины вряд ли смогут насытить внутренний рынок в ближайшее время. Следовательно, цены на мясо птицы до конца 2017 года не снизятся. Теперь главное, чтобы в стране удержался валютный курс. Ведь многие компоненты для своего производства предприятия покупают за рубежом. В противном случае по независящим от производителей обстоятельствам цены на курятину снова могут пойти вверх, и процент их роста будет зависеть исключительно от динамики девальвации гривны.

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