Рада приняла за основу реформу сельской медицины

Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект о реформе медицины в сельской местности. Об этом сообщает 112 Украина.

"За" правительственный законопроект № 7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности проголосовали 258 народных депутатов.

В селе предлагают создать медучреждение для оказания первичной медицинской помощи - это может быть фельдшерско-акушерский или фельдшерский пункт, амбулатория, медицинский пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет или аптечный пункт.

Работать в таком медучреждении должен квалифицированный специалист. Таких людей намерены привлекать к работе в селах посредством создания комфортных условий. Им планируют предоставить жилье и машину, обеспечить необходимым оборудованием рабочее место, создать качественный доступ к интернету для возможности внедрения телемедицины и связи с коллегами.

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Согласно проекту, первичная медицина должна быть бесплатной для жителей села. Финансировать ее планируют из госбюджета, местных бюджетов и других законных источников.

Документ предусматривает создание и внедрение программ медицинского обслуживания в селах, в частности касательно диагностики, лечения, реабилитации и профилактики онкологических и других заболеваний населения, прежде всего детей. На это тоже планируют выделять деньги из госбюджета.

Также предусматривается внедрение телемедицины. Медицинская помощь с применением телемедицины предусматривает возможность консультирования пациента, диагностики и лечения с использованием интернета для обмена информацией. Причем речь идет как о связи врача с пациентом, так и медиков между собой. Именно с помощью такого метода планируют своевременно предоставлять услуги жителям деревень в нынешних условиях.

Для сохранения данных планируют использовать специализированные интернет-платформы для телемедицины.