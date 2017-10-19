У виновницы ДТП в Харькове есть сводный брат экс-прокурор времен Пшонки

Дмитрий Зайцев был люстрирован и сейчас скрывается в Москве

У 20-летней Елены Зайцевой, которая стала виновницей жуткого ДТП в Харькове, есть сводный брат Дмитрий Зайцев, который во времена Пшонки работал заместителем прокурора Черкасской области.

Об этом пишет "Эспрессо" со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Издание пишет, что сейчас Дмитрий Зайцев скрывается в Москве.

"Известно, что Елена Зайцева – сводная сестра бывшего заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал пост в 2013 году. Он был люстрирован и сейчас он скрывается в Москве", - отметила Сарган.

Отмечается, что Зайцев в 2008-2010 годах работал в Генпрокуратуре Украины.

В 2010-2011-м занимал должность прокурора Алушты и Симферополя.

В 2012-м был заместителем прокурора Одесской области.

С марта 2013 года по распоряжению генпрокурора Виктора Пшонки был назначен заместителем прокурора Черкасской области.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео трагического ДТП в Харькове

Напомним, в Харькове внедорожник въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали включения зеленого света светофора. В результате инцидента 5 человек погибли, еще шестеро получили ранения.

За рулем автомобиля была 20-летняя девушка Елена Зайцева.