У виновницы ДТП в Харькове есть сводный брат экс-прокурор времен Пшонки

У 20-летней Елены Зайцевой, которая стала виновницей жуткого ДТП в Харькове, есть сводный брат Дмитрий Зайцев, который во времена Пшонки работал заместителем прокурора Черкасской области.
Об этом пишет "Эспрессо" со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.
Издание пишет, что сейчас Дмитрий Зайцев скрывается в Москве.
"Известно, что Елена Зайцева – сводная сестра бывшего заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал пост в 2013 году. Он был люстрирован и сейчас он скрывается в Москве", - отметила Сарган.
Отмечается, что Зайцев в 2008-2010 годах работал в Генпрокуратуре Украины.
В 2010-2011-м занимал должность прокурора Алушты и Симферополя.
В 2012-м был заместителем прокурора Одесской области.
С марта 2013 года по распоряжению генпрокурора Виктора Пшонки был назначен заместителем прокурора Черкасской области.
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Напомним, в Харькове внедорожник въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали включения зеленого света светофора. В результате инцидента 5 человек погибли, еще шестеро получили ранения.
За рулем автомобиля была 20-летняя девушка Елена Зайцева.