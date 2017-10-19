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Новости партнеров NewsOne – первый по всем аудиториям среди информационно-новостных каналов Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> NewsOne – первый по всем аудиториям среди информационно-новостных каналов Украины

17 октября телеканал NewsOne возглавил список лидеров информационного телевещания Украины. В течении суток прямой эфир NewsOne удерживал внимание более 2 миллионов людей. Центральной темой дня стали протесты и митинги граждан в поддержку большой политической реформы

19.10.17 39
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NewsOne – топовый информационный телеканал, который весь день и всю ночь вёл прямую трансляцию с места событий, информируя о том, что на самом деле происходило в центре столицы Украины. Корреспонденты NewsOne постоянно находятся под стенами Верховной рады, Администрации президента, Кабинета Министров и с оперативными включениями регулярно появляются в эфире. Студия NewsOne  в формате марафона с самого утра и до глубокой ночи вела интерактивный эфир и информировала зрителя о волнующих событиях. 

NewsOne достиг наивысших показателей смотрения среди информационных вещателей страны по всем аудиториям за 17 октября, о чем говорят цифры:

По целевой аудитории 18+ (50К +) доля телесмотрения NewsOne составила 3,14%, рейтинг - 0,50%.

По целевой аудитории 18+ (вся Украина) доля телесмотрения NewsOne составила 2,16 %, рейтинг - 0,34%.

По целевой аудитории 18+ (Киев) доля телесмотрения NewsOne составила 4,42%, рейтинг - 0,64%.

Эти показатели вывели NewsOne на первую позицию среди информационных телеканалов и перенесли на 6 позицию в ТОП-10 общенациональных телеканалов Украины, 18+ (50К+). 

В течении дня совершено более 50 интерактивных включений с мест событий. А в студии ведущие NewsOne нон-стоп принимали звонки от телезрителей и вели активные дискуссии с гостями, среди которых: Савченко Надежда, Андрей Садовой, Гриценко Анатолий, Владимир Парасюк, Валентин Наливайченко. 17 октября в эфире NewsOne побывало рекордное количество гостей – 24! 

Смотрение в Интернете также отображает повышение интереса к NewsOne: 17 октября сайт newsone.ua посетили рекордных 230 000 пользователей Интернет, а общее количество просмотров страниц за сутки составило почти 500 000. На Youtube-канале NewsOne с каждым часом увеличивается динамика смотрения, за последние 48 часов около 1 000 000 (!) просмотров.
Вчера смотрение в час достигало 52 тысяч.

По результатам мониторинга компании Big Data UA, канал NewsOne 17 октября получил долю просмотра IPTV/ OTT домохозяйств в размере 2,25%, что более чем в 2 раза превышает среднюю долю смотрения телеканала в октябре. 17 октября канал News One по результатам дня занял 13-е место среди 237-ми каналов, которые сейчас находятся в мониторинге компании Big Data UA. 

*Данные исследования ТВ-аудитории предоставлены NewsOne и принадлежат ИТК; исследователь – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NEWSONE. Данные за 17 октбяря 2017 Overnight, предоставлены по показателям rat%, shr%. Данные по IPTV/ OTT согласно

Исследования ТВ-аудитории IPTV/ OTT предоставлены на основе данных системы Big Data Rating по материалам независимого рейтингового агентства Big Data Ua:  http://bigdataua.com/ua/https://www.facebook.com/BIG-DATA-UA-298157373939682/

Пресс-служба NEWSONE

+38 044 220 28 10

pr@newsone.ua

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https://www.dobovo.com/ru/
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