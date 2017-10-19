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Рада направила законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности в КС

Рада направила законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности в КС
rada.gov.ua

Речь идет как о президентском законопроекте, так и зарегистрированном депутатами

19.10.17 42
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Верховная Рада направила на экспертизу в Конституционный суд два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Речь идет как о президентском законопроекте, так и зарегистрированном депутатами.

Президентский законопроект (регистрационный номер 7203)

За включение документа в повестку дня сессии проголосовали 336 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предлагается отменить неприкосновенность народных депутатов с 1 января 2020 года.

Документ направлен в Конституционный суд для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Депутатский законопроект (регистрационный номер 6773, подан народным депутатом Юрием Левченко и еще 157 депутатами)

За включение документа в повестку дня сессии проголосовали 328 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Также вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ направлен в Конституционный суд для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.

17 октября в центре Киева стартовала акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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