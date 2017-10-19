Сегодня, 19 октября, с 21:00 будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах, которые проходят возле станций столичного метро после прохождения последних поездов метрополитена.

Такие меры связаны с проведением футбольного матча Лиги Европы УЕФА между командами "Динамо" (Киев) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) на НСК "Олимпийский".

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КП "Киевпастранса".

Отмечается, что количество подвижного состава будет увеличено на маршрутах:

на троллейбусных маршрутах - №3, 8, 14, 17, 18, 24, 26, 31, 37, 40, 41, 50;

на трамвайных маршрутах - №3, 8, 33;

на автобусных маршрутах - №55, 69, 99;

на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси - №157, 166, 182, 208, 433, 530, 537, 550.

Напомним, Киев закупит 47 трамваев с кондиционерами и Wi-Fi.