Розенблат пишет заявление о похищении у него паспортов, - адвокат

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат намерен писать заявление в полицию из-за задержания сотрудниками НАБУ в аэропорту Киев.
Об этом сообщил его адвокат Алексей Шевчук в комментарии Украинской правде.
По его словам, Розенблат "пишет заявление о похищении у него паспортов".
Он также сообщил, что его подзащитный прошел паспортный контроль и никаких претензий у Погранслужбы к нему не было.
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"Он уже находился в самолете, когда зашли детективы НАБУ. Из-за него остановили самолет, вытащили его оттуда без решения суда, забрали паспорта, телефон и другие личные вещи. Таким образом, задержали нардепа без согласия ВР", - сказал Шевчук.
При этом Шевчук назвал "ложью и провокацией" информацию о том, что у Розенблата были с собой драгоценности.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что утром в аэропорту Киев сотрудники НАБУ задержали Розенблатта при попытке вылететь в Кельн.