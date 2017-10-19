Розенблат пишет заявление о похищении у него паспортов, - адвокат

Защитник народного депутата назвал "ложью и провокацией" информацию о том, что у того были с собой драгоценности

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат намерен писать заявление в полицию из-за задержания сотрудниками НАБУ в аэропорту Киев.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Шевчук в комментарии Украинской правде.

По его словам, Розенблат "пишет заявление о похищении у него паспортов".

Он также сообщил, что его подзащитный прошел паспортный контроль и никаких претензий у Погранслужбы к нему не было.

"Он уже находился в самолете, когда зашли детективы НАБУ. Из-за него остановили самолет, вытащили его оттуда без решения суда, забрали паспорта, телефон и другие личные вещи. Таким образом, задержали нардепа без согласия ВР", - сказал Шевчук.

При этом Шевчук назвал "ложью и провокацией" информацию о том, что у Розенблата были с собой драгоценности.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что утром в аэропорту Киев сотрудники НАБУ задержали Розенблатта при попытке вылететь в Кельн.