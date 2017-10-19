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Кто кого лечит. Почему пациентские организации обвиняют в присвоении средств
Фото: открытые источники

Кто кого лечит. Почему пациентские организации обвиняют в присвоении средств

Пока депутаты спорят о медицинской реформе, вокруг благотворительных пациентских организаций разворачиваются нешуточные скандалы

Наталия Ромашова - 19.10.17 82
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Более семисот правок к проекту закона о медреформе в пожарном порядке рассмотрели 18 октября депутаты Верховной Рады. На следующий день 240 голосами за документ был утверждён. О том, что количество депутатов, которые поддержат медреформу, превысит необходимый минимум в 226, в Кабмине, очевидно, знали. Об этом говорит хотя бы то, что незадолго до голосования в Верховную Раду в приподнятом настроении прибыл улыбающийся премьер Владимир Гройсман. 

Пока депутаты несколько месяцев дискутировали о качестве реформы здравоохранения, её плюсах и минусах, страсти, непосредственно касающиеся медицинской отрасли, разгорелись вне стен парламента. Неделю назад следователи главного управления Нацполиции пришли с постановлением Печерского райсуда столицы об изъятии документов из офисов благотворительных организаций "Пациенты Украины", а также "Всеукраинской сети ЛЖВ". Руководство этих структур обвиняют в присвоении средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Этим силовики и объясняют своё желание провести внеплановые налоговые проверки указанных организаций.

Нацполиция подозревает общественные организации в создании схемы вывода грантовых средств на временно оккупированную территорию 

"Мы расцениваем такие шаги правоохранителей исключительно как давление на пациентские антикоррупционные организации, — утверждает Ольга Стефанишина, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины ". — Наши организации постоянно проходят аудит, а на сайтах в открытом доступе есть вся финансовая отчётность. Нас поддерживают крупнейшие международные организации, поэтому открытие уголовных производств против нас — это неприкрытая попытка запугать и парализовать нашу работу".

"Тендерное корыто закрыто. Фармацевтическая мафия теряет миллиарды на закупках лекарств через международные организации, которые сейчас не оседают в карманах компаний-прокладок, а используются на закупку дополнительных лекарств для больных, — отмечает Дмитрий Шерембей, глава "Всеукраинской сети ЛЖВ". — Мы, как пациенты, защищаем медреформу, чтобы не дать вернуться коррупционным схемам. Именно поэтому люди, которые ранее наживались на наших жизнях, задействуют государственный аппарат, чтобы напугать нас и заблокировать работу. Это нонсенс, когда правоохранители закрывают дела против соратников Богатырёвой и бросают все свои ресурсы на борьбу с общественными активистами".

В Генпрокуратуре, СБУ и Нацполиции, куда Фокус обращался за комментарием по данной ситуации, до окончания проверок и экспертиз что-либо говорить о вероятных финансовых нарушениях со стороны благотворительных организаций наотрез отказываются. В заявлении же, с которым СБУ обращалась в суд, среди прочего, отмечается: "Действуя умышленно и по предварительному сговору, при содействии сотрудников ФСБ РФ, была разработана и внедрена схема вывода грантовых средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией на временно оккупированную территорию АР Крым для их использования в целях финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также других антигосударственных пророссийских и сепаратистских движений и интернет-ресурсов".

Прояснилось ли что-то в этой мутной истории? Этот и другие вопросы Фокус адресует представителю "Всеукраинской благотворительной сети ЛЖВ" Максиму Ровинскому.

Какая общая картина складывается сейчас в вашем дерби с силовиками?

— По обращению СБУ и полиции по инициативе Генпрокуратуры уже как минимум два суда вынесли решения, согласно с которыми мы и наши коллеги из Благотворительного фонда "Пациенты Украины" обвиняются в финансировании "ЛНР/ДНР" через Крым за счёт средств Глобального фонда. И всё это наши спецслужбы связывают с нашим сотрудничеством с ФСБ… Абсурд.

Видите ли вы в этом политический подтекст?

Да, видим, и поясню почему. Есть несколько факторов, которые дают нам повод предполагать, что действия силовых структур — это попытка запугать, оказать давления или вообще взять под свой контроль. Все вышеуказанные организации являются активными сторонниками медицинской реформы. Эта реформа, по данным Счётной палаты Украины и антикоррупционных организаций, ежегодно экономит до 40% средств госбюджета, предусмотренных на закупку лекарств. А эти деньги, если называть вещи своими именами, потеряли люди, которые ранее зарабатывали на тендерах и лекарствах.

Это первый повод, дающий нам основание полагать, что мы затрагиваем чьи-то интересы. Второй важный момент. Буквально несколько недель назад были опубликованы данные о средствах, которые "Всеукраинская сеть ЛЖВ" направляет на благотворительность, и правоохранителей могли заинтересовать их объёмы, ведь когда речь идёт о сумме в полмиллиарда гривен, может возникнуть соблазн контролировать эти потоки. Они привыкли это делать, но их лишили такой возможности, пустив госзакупки через международные организации. Медреформа разрушит и другие схемы. 

Вас называют грантоедами, лоббирующими интересы Ульяны Супрун, пребывание которой в должности и. о. министра здравоохранения, к слову, давно является незаконным.

— На самом деле мы поддерживаем не просто Ульяну Супрун, мы выступаем за медреформу, которую она предложила. А что касается грантоедства, то это старый термин, придуманный не этой властью, и очень печально, что люди, которые с помощью в том числе этих самых "грантоедов" пришли к власти, ведут себя сегодня подобным образом.

Как вы считаете, готово ли сегодня украинское общество понять и принять медицинскую реформу?

— Лично я убеждён в том, что на 100% общество никогда не будет готовым к восприятию любых реформ. Однако сегодня ситуация сложилась так, что сделать систему здравоохранения в Украине еще хуже, чем она есть, вообще невозможно. Поэтому её необходимо менять, и чем быстрее, тем лучше.  Причём менять кардинально.

То есть нужна шоковая терапия?

— Это вы сказали, не я.

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