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Главная » Страна » В Украине появятся новые пожарные, – Чечеткин

В Украине появятся новые пожарные, – Чечеткин

В Украине появятся новые пожарные, – Чечеткин
Николай Чечеткин / Фото: mvs.gov.ua

Глава ГСЧС рассказал о реформе ведомства

19.10.17 66
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Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал о том, какие изменения ждут организацию работы ведомства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем местные пожарные команды. Кстати, до 1939-го, например, в Западной Украине их было довольно много. При Советском Союзе их посчитали ненужными и уничтожили. Так вот, одна из идей реформы – создание пожарных команд в объединенных территориальных общинах", – сообщил он.

По словам Чечеткина, местные пожарные команды будут содержаться за счет ОТО, но вместе с тем, их включат в общую систему реагирования.

"Мы им оказываем методическую помощь, их обучаем, если есть возможность – можем передать какую-то технику. Местные пожарные команды есть практически во всех странах Западной Европы. Чем больше таких команд будет у нас, тем быстрее сможем доезжать и спасать", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подготовила предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты для усиления контроля за местами с массовым пребыванием людей и повышенным уровнем опасности.

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