С 1 января Укрпочта повысит цены на пересылку почтовых отправлений

Основание для пересмотра тарифов – изменение ставок налогов и сборов, а также рост себестоимости услуг

Укрпочта с 1 января 2018 года повысит тарифы на пересылку почтовых отправлений в пределах Украины на 12,3%, а в иностранные государства – на 43,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Укрпочта инициировала рассмотрение вопроса в НКРСИ в связи с вступлением в силу новой редакции порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, а также из-за роста себестоимости услуг.

"Основанием для пересмотра тарифов является изменение ставок налогов и сборов, минимального уровня заработной платы, ставок арендной платы, цен и тарифов на топливно-энергетические и материальные ресурсы, которые не зависят от хозяйственной деятельности операторов почтовой связи, но влияют на уровень плановой себестоимости операторов почтовой связи", – говорится в сообщении.

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года.

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Ранее сообщалось, что с 1 июля 2017 года Укрпочта снизила тарифы на доставку отправлений в село для услуг "Укрпочта Экспресс" и "Укрпочта Стандарт". Отмечалось, что ранее для отправлений в село "Укрпочтой Стандарт" в пределах области начислялась доплата 6 грн, по Украине – 15 грн. Теперь устанавливается единая цена 6 грн для всей Украины.