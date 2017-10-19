В прошлом году на дорогах погибли 4 тысячи украинцев

За 2016 год на дорогах погибли четыре тысячи украинцев, более тридцати тысяч получили травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Наиболее частые причины ДТП: превышение скорости, нарушение правил движения и нетрезвые водители.

Резонансные аварии на украинских дорогах происходят едва ли не ежемесячно, но виновники часто остаются безнаказанными.

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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения Организации объединенных Наций, врезультате дорожно-транспортных происшествий в мире ежегодно погибает около 1,25 млн человек.