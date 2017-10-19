Украина пошла на уступки Венгрии в вопросе закона об образовании

Украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и наработки модели обучения в венгерских школах.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогой 19 октября в Киеве, передает УНИАН.
"Мы провели очень конструктивный диалог и готовы достичь совместных договоренностей, которые будут состоять не менее чем из пяти пунктов. Пункт первый, который мы предлагаем, – Украина соблюдает все свои международные обязательства и в том числе двусторонние соглашения с Венгрией по поводу того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех ступенях обучения. Пункт второй – мы признаем важность государственного языка и необходимость расширения его применения в учебном процессе, а это значит, что мы должны увеличить количество часов на изучение на государственном языке, а когда дети имеют достаточный языковой уровень – постепенно вводить изучение отдельных предметов на государственном языке наряду с изучением части предметов на венгерском языке", – отметила Гриневич.
В-третьих, по ее словам, модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах, будет выработана во время консультаций с венгерской общиной. Эту модель должны представить на уровне других нормативно-правовых актов, в частности, в законе "Об общем среднем образовании", который еще должен быть принят в учебных планах для школ с венгерским языком обучения, где будет определен объем предметов, и какие это будут предметы, а также в новых учебниках, подготовке учителей.
"При этом мы обязуемся до согласования этой модели, а также до получения заключения Венецианской комиссии не предпринимать никаких шагов по изменению модели обучения, которая сейчас существует в венгерских школах", – отметила министр.
Гриневич уточнила, что переходный период, который определен законом, будет использован для выработки этой модели.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев и Будапешт совместно разработают механизм имплементации закона об образовании, – Климкин
Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об образовании, согласно которому, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.
Но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Новый закон об образовании вызвал критику некоторых стран. Особо жесткую позицию в отношении украинской реформы образования заняла Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил инициировать обсуждение украинской реформы образования на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание Совета запланировано на 8 декабря 2017 года.