Украина пошла на уступки Венгрии в вопросе закона об образовании

Украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и наработки модели обучения в венгерских школах.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогой 19 октября в Киеве, передает УНИАН.

"Мы провели очень конструктивный диалог и готовы достичь совместных договоренностей, которые будут состоять не менее чем из пяти пунктов. Пункт первый, который мы предлагаем, – Украина соблюдает все свои международные обязательства и в том числе двусторонние соглашения с Венгрией по поводу того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех ступенях обучения. Пункт второй – мы признаем важность государственного языка и необходимость расширения его применения в учебном процессе, а это значит, что мы должны увеличить количество часов на изучение на государственном языке, а когда дети имеют достаточный языковой уровень – постепенно вводить изучение отдельных предметов на государственном языке наряду с изучением части предметов на венгерском языке", – отметила Гриневич.

В-третьих, по ее словам, модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах, будет выработана во время консультаций с венгерской общиной. Эту модель должны представить на уровне других нормативно-правовых актов, в частности, в законе "Об общем среднем образовании", который еще должен быть принят в учебных планах для школ с венгерским языком обучения, где будет определен объем предметов, и какие это будут предметы, а также в новых учебниках, подготовке учителей.

"При этом мы обязуемся до согласования этой модели, а также до получения заключения Венецианской комиссии не предпринимать никаких шагов по изменению модели обучения, которая сейчас существует в венгерских школах", – отметила министр.

Гриневич уточнила, что переходный период, который определен законом, будет использован для выработки этой модели.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об образовании, согласно которому, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Новый закон об образовании вызвал критику некоторых стран. Особо жесткую позицию в отношении украинской реформы образования заняла Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил инициировать обсуждение украинской реформы образования на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание Совета запланировано на 8 декабря 2017 года.