Без реформы правительства Украина сломается под грузом экономических, социальных и военных проблем, - эксперт

Нужно сделать так, чтобы "деревня ремесленников" превратилась в "современную фабрику по производству эффективных решений"

Без реформы правительства Украина сломается под грузом экономических и военных проблем.

Такое мнение выразил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы "Нова країна" Валерий Пекар в статье для журнала "Новое время".

Он отметил, что сто лет назад в результате распада Российской империи Украина получила шанс на независимость, но не сумела им воспользоваться, а империя возродилась во многом за счет эксплуатации украинских человеческих и природных ресурсов.

"Мы не получили опыта государственного строительства, который успели приобрести в межвоенный период страны Центральной Европы и Балтии. Это привело к слабости институций, и государство по частям приватизировали крупные и мелкие олигархические кланы. Основным принципом имперско-коммунистического правления было не допустить независимости колоний. Для этого разрывали технологические цепочки в экономике, перевозя детали и узлы на тысячи километров, чтобы республики не имели завершенных цепочек добавленной стоимости. Для этого же вынимали отдельные звенья", - пишет он.

Пекар отметил, что постколониальная традиция породила броуновское движение.

"По данным Офиса лучшего регулирования (BRDO), 95% нормативных актов непонятно зачем нужны и что регулируют. Куча народу активно работает, но ответов на ключевые вопросы развития страны нет", - пояснил он.

По мнению эксперта, без реформы правительства все остальные реформы просто некому делать. Практика организационных трансформаций показывает, что для успеха нужно одновременно поменять три составляющие: людей, структуры и процессы.

"Набор в новые структуры старых людей приведет примерно к таким же результатам, как и набор новых людей в старые структуры", - добавил он.

Так, министерства постепенно избавляются от функций управления государственной собственностью, админуслуг и контроля и должны сконцентрироваться на главном — на анализе, выработке и реализации публичной политики.

"Это означает: определить проблему, разработать альтернативные решения и предложить их политическим лидерам, а затем последовательно внедрить выбранный вариант, оценить результаты и показать их обществу. Для этого в министерствах создаются новые подразделения — директораты, отвечающие за целостные направления публичной политики", - пояснил Пекар.

По поводу набора людей, он отметил, что сейчас идет набор в директораты с помощью открытых конкурсов, а прозрачность процедур и контроль со стороны гражданских активистов и экспертов Евросоюза дают надежду на победу достойных людей с новыми ценностями.

"Наконец, процессы. Разработан новый регламент правительства, позволяющий из хаотичного процесса нормотворчества и микроменеджмента создать четкий порядок, основанный на приоритетах, разграничении ответственности и вовлечении заинтересованных сторон. Новый регламент превратит правительство, условно говоря, из деревни ремесленников, где каждый мастерит свою поделку, в современную фабрику по производству эффективных решений", - добавил он.

По словам Пекара, целью является превращение всех министерств в компактные команды высокооплачиваемых профессионалов, занятых только главным делом — решением проблем, стоящих на пути развития страны.

"Если мы не построим эффективное современное государство, то неэффективное постколониальное просто сломается под грузом экономических, социальных и военных проблем. И тогда окажется, что несколько поколений украинцев, боровшихся за независимость, отдали свои жизни зря", - подытожил он.

Напомним, по мнению директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, Украина нуждается в безотлагательных и быстрых реформах, чтобы стимулировать экономический рост и не попасть в западню низкого роста.

