И тебя вылечим. Как Верховная Рада голосовала за медреформу

"Уже со следующего года у пациентов и врачей будут совершенно новые отношения с системой здравоохранения. Мы наконец-то сможем вернуть достоинство врачам и пациентам. Это лишь первый, но решающий шаг в крупных системных преобразованиях", - прокомментировала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун принятие депутатами во втором чтении законопроекта о финансировании медицинской реформы. До этого в парламенте три дня рассматривали пакет из почти тысячи правок, предложенных после рассмотрения этого закона летом в первом чтении. Само голосование за реформу в Верховной Раде было жарким: до последнего момента противники изменений ходили по рядам и эмоционально просили коллег не голосовать за губительную для Украины, по их мнению, реформу.

Тимошенко, Богомолец и Ко

"Сегодня — черный день в истории украинского народа. Верховная Рада, приняв так называемую "медреформу" от Минздрава, узаконила и дала старт физическому уничтожению миллионов социально незащищенных людей. Большую часть украинцев лишат доступа к высокоспециализированной полноценной медицинской помощи сразу после того, как начнет действовать этот закон", — написала на своей странице в Facebook Ольга Богомолец, глава профильного парламентского комитета.

Богомолец — главный противник реформы Ульяны Супрун. Летом министр даже обвиняла её в блокировании инициативы. Сама депутат собирала акции протеста против медреформы, настаивая на принятии альтернативного законопроекта, который инициировал подконтрольный ей комитет. О том, что именно предлагает её альтернатива, Богомолец особо не объясняет, предпочитая критиковать законопроект от Минздрава. По ее мнению, реформа приведет к массовым увольнениям врачей и закрытию больниц. Этот тезис — ключевой практически во всех выступлениях Богомолец, несмотря на то, что министр Супрун неоднократно его опровергала.

На программу медицинских гарантий в госбюджет ежегодно будут закладывать не менее 5% ВВП

В рядах противников деятельности Супрун стоит и Юлия Тимошенко. Её партия вместе с "Оппозиционным блоком" и группой "Видродження" — единственные в Верховной Раде, проголосовавшие против медреформы. "То, что сегодня приняли, — это шаг назад. Мы идем по какому-то российскому и азиатскому варианту. Отстранили от финансирования медицины Госказначейство, которое работает безупречно и не позволяет проводить ни одну операцию нелегально. Теперь финансированием будет заниматься какой-то новосозданный орган, контроля за которым нет вообще", — объясняет Фокусу позицию своей партии Сергей Соболев, замглавы фракции "Батькивщина".

А радикалы поддержали

Позицию Радикальной партии по медреформе высказал после голосования её лидер Олег Ляшко. "Хуже все равно не будет", — с трибуны парламента в привычной для себя эмоциональной манере декларировал радикал. "Медицины в Украине нет. Каждый украинец платит в больнице. Если у тебя нет денег, то ложись и умирай. У меня был выбор оставить все, как есть, или использовать хотя бы один шанс из миллиона, чтобы это изменить. Я решил использовать этот шанс, потому голосовал за медреформу", — чуть спокойнее добавил Ляшко. Впрочем, его не поддержал однопартиец Игорь Мосийчук, раскритиковавший медреформу. А тот же Сергей Соболев обвинил радикалов в преследовании личных интересов. Дескать, за будущее украинской медицины они на самом деле не думают. "После того, как реформа стала еще хуже, они дают две трети голосов. Это нормально для Радикальной партии Ляшко. Вспомните, как у них [коалиции] уже вдруг появились голоса для голосования за бюджет", — говорит Соболев.

Что меняет реформа?

Теперь слово за спикером парламента Андреем Парубием и президентом Петром Порошенко, которые должны подписать документ. После этого с 2018 года украинская система здравоохранения заработает по-другому.

Ключевая новация реформы — это принцип "деньги идут за пациентом", о котором на протяжении двух лет говорит министр Ульяна Супрун. Этот принцип полностью меняет систему финансирования в медучреждениях: теперь деньги из госбюджета пройдут не на финансирования больниц и поликлиник, а на оплату предоставления медицинских услуг каждому конкретному человеку. Пациент сможет сам выбирать, в каком медучреждении и у какого врача ему лечиться. Привычная многим "поликлиника по месту прописки" останется в прошлом.

Помимо этого будет установлен перечень услуг, которые будут полностью финансироваться из госбюджета. Среди них — экстренная, первичная и паллиативная помощи, а также помощь детям до 16 лет и беременным. Также предусматривается значительное повышение зарплат лечащим врачам. На саму программу медицинских гарантий в госбюджет ежегодно будут закладывать не менее 5% ВВП.