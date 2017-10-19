Украину посетит делегация Совета Европы

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы – третий по важности орган СЕ, после ПАСЕ и Комитета министров

Руководство Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Украину 21-22 ноября. Соответствующее решение было принято во время встречи Бюро Конгресса в Страсбурге. Об этом сообщила вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, передает Укринформ.

"Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Украину запланирован на 21 и 22 ноября. Программу визита во время встречи Бюро Конгресса обсудили с президентом Конгресса. В Украину едут сама Гудрун Мюслер-Торнстром (президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, – ред.), президенты обеих палат Конгресса – Палаты местных властей и Палаты регионов, руководство мониторингового комитета", – отметила Светличная.

По ее мнению, такое решение говорит о высокой оценке и достижениях работы украинской делегации и интересе к Украине.

"Планируем в Киеве в рамках круглого стола с участием украинской делегации обсудить ряд важных вопросов, а кроме того – предоставим возможность руководству одного из самых влиятельных европейских представительных органов увидеть настоящую ситуацию в Украине", – сказала Светличная.

В программе визита делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Украине запланировано проведение встреч с руководством правительства и Верховной Рады Украины, представителями власти и общественности.

Напомним, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы – третий по важности орган СЕ, после ПАСЕ и Комитета министров, сессия Конгресса проходит сейчас в Страсбурге.