Протестующие ушли от Администрации президента, акция была мирной

Митингующие завершили акцию на перекрестке улиц Банковая и Институтская и возвращаются в зону протеста под здание Верховной Рады. Об этом сообщает Укринформ.

Акция прошла мирно.

Ранее к первой группе из примерно 100 протестующих под АП прибыли еще несколько сотен участников акции протеста под Радой. На перекрестке улиц Банковая и Институтская находились до 500 человек.

Вход на Банковую был перекрыт плотными рядами правоохранителей. Митингующие стояли вплотную к ним.

Правоохранители наблюдали за ходом митинга. Присутствовал также начальник Киевской полиции Андрей Крищенко.