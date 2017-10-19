Протестующие ушли от Администрации президента, акция была мирной

Митингующие завершили акцию на перекрестке улиц Банковая и Институтская и возвращаются в зону протеста под здание Верховной Рады. Об этом сообщает Укринформ.
Акция прошла мирно.
Ранее к первой группе из примерно 100 протестующих под АП прибыли еще несколько сотен участников акции протеста под Радой. На перекрестке улиц Банковая и Институтская находились до 500 человек.
Вход на Банковую был перекрыт плотными рядами правоохранителей. Митингующие стояли вплотную к ним.
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Правоохранители наблюдали за ходом митинга. Присутствовал также начальник Киевской полиции Андрей Крищенко.