АТО: враг провел 15 обстрелов

В районе проведения антитеррористической операции конце прошедших суток обстановка не претерпела существенных изменений. В целом российско-оккупационные группировки уменьшили количество обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины. Вооруженные силы Украины 9 раз огнем из пехотного вооружения заставляли противника соблюдать перемирие. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих сил АТО нет.

На донецком направлении фиксируется основная активность врага. Вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с 19:00 и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецкого.

На приморском направлении пророссийские наемники вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутово.

На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Счастье.