В Украине заменяют газ углем и мазутом, загрязнение воздуха увеличилось, – Семерак

В последнее время в Украине фиксируется увеличение количества выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом в интервью изданию "Галичина" рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает Правительственный портал.

"Это происходит из-за уменьшения потребления природного газа и интенсивное использование, например, угля или мазута для производства, обогрева помещений и других нужд. К сожалению, это приводит к увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха", – объяснил министр.

При этом Семерак отметил, что в Украине фиксируются неоднократные случаи, когда органы местного самоуправления направляют средства не на природоохранные мероприятия, а на решение других социальных проблем.

"Уровень экологического сознания и образованности везде крайне низок. Соответственно это отражается на действиях представителей органов местного самоуправления. Направляя финансовые ресурсы не на решение экологических проблем, а на другие сферы, они также демонстрируют, что для них вопросы улучшения состояния окружающей природной среды не являются приоритетными. Но в то же время они не понимают, что состояние окружающей природной среды напрямую влияет на состояние здоровья и жизни людей", - резюмировал министр экологии и природных ресурсов.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак неоднократно заявлял о необходимости пересмотра использования экологического налога.