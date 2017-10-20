Авиация Черноморского флота России показала, что они готовы сделать с флотом Украины в случае нападения на российские нефтяные вышки или корабли под российским флагом. Об этом сообщили на российском телеканале ren.tv.

Самолеты Су-30 были наведены на групповую цель, которую изображали малые ракетные катера российского Черноморского флота.

В роли мишени для самолетов выступал списанный катер. На видео запечатлен выход Су-30 СМ на цель, выполнение ими противозенитного маневра и уничтожение цели бомбометанием.

Авиация использовала средства радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

Эти маневры предназначались для того, чтобы показать соседним странам, что российские ВВС могут поражать и малые цели.