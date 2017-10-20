Обыск происходил с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео с обыском народного депутата Борислава Розенблата в самолете.

Отмечается, что обыск в самолете происходил на основе постановления следственного судьи и "с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств".

Во время обыска детективы изъяли у Розенблата мобильные телефоны, планшет; изделия внешне схожие с драгоценностями; платежные карточки зарубежных банков; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

Напомним, 19 октября СМИ сообщили о задержании народного депутата Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. Отмечалось, при себе у Розенблата были золото и бриллианты.

Сам депутат подтвердил информацию о своем задержании в аэропорту и сообщил, что считает его незаконным.