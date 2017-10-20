Государственная фискальная служба предупредила о мошенниках, которые рассылают смс о долгах от имени ведомства.
Как сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, структура сообщает о задолженности исключительно письмом, которое приходит по почте.
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Отмечается, что смс приходят с частных номеров или с короткого номера. В тексте сообщения указывается якобы сумма налоговой задолженности, номер телефона для связи, а также время для обращений.
Напомним, появилась новая схема мошенничества с платежными картами.