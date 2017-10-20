В Украине создадут систему разведки и противодействия беспилотникам вблизи опасных военных объектов

В Украине планируют создать комплексную систему разведки, оповещения и противодействия беспилотникам в районах расположения потенциально опасных военных объектов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, создание и обеспечение функционирования такой системы намерены обсудить во время встречи руководящий состав командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины и советник Министерства обороны Украины по модернизации наземной инфраструктуры Воздушных сил ВСУ, представитель Министерства обороны Эстонской Республики генерал-майор (в отставке) Валери Саар.

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Стороны планируют обсудить вопросы создания и функционирования в Украине комплексной системы разведки, оповещения и противодействия беспилотным авиационным средствам в районах расположения потенциально опасных объектов войск, возможности проведения учений (тренировок) авиации Воздушных сил на аэродроме Эмари (Эстония).

19 октября во время брифинга-презентации представители командования Воздушных сил ознакомили иностранного советника с мероприятиями, которые проводятся в Воздушных силах по вопросам модернизации аэродромной сети, в частности, навигационного и радиотехнического оборудования аэродромов в соответствии со стандартами НАТО, а также обсудили вопросы участия представителей Воздушных сил ВСУ в работе Комитета НАТО ПВО с учетом опыта иностранной стороны.

Напомним, советник президента Юрий Бирюков считает, что склады с боеприпасами в Калиновке Винницкой области могли поджечь с помощью беспилотника.