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Главная » Страна » Минобороны проиграло суд Трейд Коммодити

Минобороны проиграло суд Трейд Коммодити

Минобороны проиграло суд Трейд Коммодити
Иллюстративное фото

Компания требовала вернуть 8,1 млн грн банковской гарантии по одному из договоров поставки топлива 

20.10.17 812
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Высший хозсуд обязал МО Украины вернуть компании "Трейд Коммодити" 8,1 млн грн банковского обязательства по одному из договоров поставки топлива для армии, проверкой которого занимаются Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Об этом говорится в постановлении суда от 1 июня 2017 года.

Согласно документу, компания требовала вернуть 8,1 млн грн банковской гарантии по одному из договоров поставки топлива общей стоимостью 1,3 млрд грн, заключенных 13 и 18 мая 2016 года.

Эти средства были выданы банком "Восток" в пользу Трейд Коммодити. Отметим, что так Минобороны страховало себя от невыполнения поставщиком обязательств по договору поставки армии зимнего дизельного топлива ДТ-С-К5 (класс 2) на сумму 163,79 млн грн.

Позже cудами предыдущих инстанций установлено, что истец письмом №18-05/16-6 от 18.05.2016 обратился к ответчику с вопросом корректировки договорных цен.

 17 июня в договор были внесены изменения в части спецификации. 

Минобороны не согласилось с судовыми решениями предыдущих инстанций и обратился с иском в Высший хозсуд с просьбой отменить данные решения.

Напомним,ранее сообщалось, что компанию "Трейд Коммодити" заподозрили в причастности к коррупционной схеме при закупки топлива для Министерства обороны, в результате которой государство потеряло более 149 млн грн. В свою очередь, Трейд Коммодити заявила, что контракт с Минобороны был прозрачным.

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