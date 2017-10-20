На выходных в Украину придут похолодание и дожди. На востоке ожидаются заморозки.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, 0°...+8°, пишет УНИАН.

Во Львове завтра ливень, ночью +5°, днем +16°. В воскресенье пасмурно, +5°...+13°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +15°, дождь. В воскресенье ночью +6°, днем +12°, без осадков.

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +8°...+11°. В воскресенье до +10°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье +7°...+12°, возможен дождь.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье -5°...+7°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура воздуха 0°...+9°.

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В Симферополе завтра без осадков, +7°...+19°. В воскресенье +7°...+14°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +11°.

В Краматорске в субботу без соадков, температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье температура до +9°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье -2°...+9°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье пасмурно, ночью +3°, днем +10°.

В Моршине на Львовщине в субботу бзе осадков, ночью +8°, днем +20°. В воскресенье пасмурно, ночью +6°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +19°. В воскресенье температура днем +13°, без осадков.

В Сваляве завтра пасмурно, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +5° …+15°.

Прогноз на 21 октября

Прогноз на 22 октября