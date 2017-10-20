Экс- зам Матиоса увеличил себе пенсию в три раза, - СМИ

Жербицкий даже обращался за единовременной материальной помощью, выплачиваемой по городской программе "Забота", которая поддерживает киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

Журналисты программы "Схемы" провели расследование о том, как бывший первый заместитель главного военного прокурора Владимир Жербицкий нашел способ получать пенсию в три раза больше положенного.

После сомнительного решения суда она повысилась с 15 до 40 тысяч гривен, сообщает Радио Свобода.

Журналисты выяснили, что чиновник обратился в Пенсионный фонд о перерасчете пенсии с пожеланием получать 90% от новой солидной зарплаты. То есть, по словам юристов, он захотел пенсию, которую по закону уже несколько лет невозможно получить. Прокурор желаемого пересчета не получил и обратился в суд, который стал на его сторону.

Согласно декларации прокурора, если в 2015 году он получал около 15 000 гривен пенсии в месяц, то в 2016 году, после повышения зарплаты и решения суда, - почти 40 000 гривен.

В Пенсионном фонде по этому делу отвечать не захотели, сославшись на то, что информация о пенсионерах, является конфиденциальной. А само решение о пересчете пенсии при непонятных обстоятельствах суд решил не обнародовать. В свою очередь юристы признали, что это является нарушением.

После нескольких визитов в суд, обращений и жалоб на имя и.о. председателя суда таинственное постановление суда от 21 апреля 2016 опубликовали. Из него стало ясно, на каком основании судья заставил Пенсионный фонд все-таки перечислить прокурорскую пенсию.

"Это очень такая тонкая схема, и в ней завязано правительство. 28 декабря 2014 был принят закон, где было определено, что правительство определяет порядок перерасчета пенсий прокурорам. Правительство до сих пор не выдало соответствующего постановления. А поскольку решения правительства о перечислении в соответствии с законом, на который можно было бы четко сослаться, не было, то этот вопрос провис, и теперь может решить такие вопросы суд. Очень дорого стоят обществу и государству такие решения, которые не урегулированы на таком высоком уровне", - прокомментировал главный эксперт группы "Пенсионная реформа" Виталий Мельничук.

В декларации экс-зама Матиоса квартира более чем на 200 квадратов в центре и гараж почти на 60 квадратов. Хотя официально в собственности прокурора или членов семьи автомобилей нет. В семье задекларировано более миллиона гривен доходов и еще почти 70 000 долларов наличными.

Также в отчете говорится, что кроме пересчета спецпенсии, Жербицкий обратился за единовременной материальной помощью в размере 4 650 гривен, выплачиваемой по городской программе "Забота", которая поддерживает киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Такую помощь прокурор Жербицкий получил дважды: и в прошлом, и в нынешнем году. А также около 200 гривен к праздникам, как участник боевых действий.