Елена Зайцева, находившаяся за рулем Lexus, который влетел в толпу людей в центре Харькова, заявила журналистам в зале суда, что не признает своей вины в убийстве людей.

Об этом сообщает ТСН.



Прокуратура Харьковской области сообщила, что вручила уведомление о подозрении в совершении смертельного ДТП 20-летней студентке.

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Напомним, сегодня в Харькове доставили в суд 20-летнюю виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу.

Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на несколько источников, Елена является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун", а также председателя правления и генерального директора ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет". Также она приходится сводной сестрой экс-заместителю прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрию Зайцеву, который сейчас находится в розыске. Сама девушка учится в Харьковском национальном университете имени Каразина.