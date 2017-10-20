Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства

Экс-прокурор Крыма утверждает, что перестала быть украинкой в марте 2014-го

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ее лишили украинского гражданства в 2014 году указом президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону

Об этом сообщает "Дождь".

"В марте 2014 года я вышла из украинского гражданства и являюсь гражданкой России", - подчеркнула она.

Поклонская отметила, что у нее есть указ президента Украины Януковича от 21 марта 2014 года о выходе ее и других сотрудников прокуратуры Крыма из гражданства Украины.

"Янукович в тот момент был в Ростове-на-Дону, но оставался еще легитимным президентом Украины", - считает Поклонская.

Напомним, Наталья Поклонская является гражданкой Украины.