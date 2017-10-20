В крови подозреваемой в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове обнаружили опиаты

В крови 20-летней Елены Зайцевой, подозреваемой в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове, обнаружили опиаты.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, заключение экспертизы обнародовал представитель гособвинения сегодня, 20 октября, во время заседания Киевского райсуда Харькова, который избирает меру пресечения подозреваемой.

В пресс-службе отметили, что перед этим прокурор спросил у Зайцевой, принимала ли она медпрепараты, однако девушка ответила, что не принимала, передает УНИАН.

Прокуратура требует взятия Зайцевой под стражу без права внесения залога.

Напомним, сегодня в Харькове доставили в суд 20-летнюю виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу.

Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на несколько источников, Елена является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун", а также председателя правления и генерального директора ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет". Также она приходится сводной сестрой экс-заместителю прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрию Зайцеву, который сейчас находится в розыске. Сама девушка учится в Харьковском национальном университете имени Каразина.