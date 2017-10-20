Порошенко: организаторам акции под Радой нужна была кровь

Президент считает, что участники акции не имели массовой поддержки ни киевлян, ни украинцев в целом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главные организаторы акций протеста под стенами Верховной Рады намеревались дестабилизацию ситуации в стране.

По словам Порошенко, выдвинутые ими требования служили лишь прикрытием их истинных целей.

"Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий – это дестабилизация ситуации в Украине", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По мнению президента, организаторам акции нужны были не изменения, "им нужна была кровь".

Порошенко заявил, что участники акции выдвинули формальные требования, которые полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности.

Также он отметил, что благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

Президент считает, что участники акции не имели массовой поддержки ни киевлян, ни украинцев.

"Люди их раскусили: и неискренность замыслов организаторов акции и абсолютно отвлекающий характер их формальных требований", - подчеркнул президент.

Напомним, протестующие ушли от Администрации президента, акция была мирной.