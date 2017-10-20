В Украине могут отменить налог на растаможку электромобилей

В Украине собираются временно отменить налог на растаможку электромобилей.

Об этом говориться в законопроекте №7156-2, зарегистрированном в Верховной Раде, передает AUTO-Consulting.

Законопроектом предлагается до 31 декабря 2022 года освободить от налогообложения акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, указанными в товарной подкатегории 8703 90 10 10.

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Кроме того до упомянутой даты могут освободить от обложения налогом на добавленную стоимость:

- ввоз на таможенную территорию Украины и дальнейшая поставка транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

- перевозка пассажиров на такси, оснащенного только электрическим двигателем (одним или несколькими), а также предоставление пассажирского транспорта в аренду (лизинг, прокат, перевозки по заказу), в случае, если такие колесные транспортные средства оснащены исключительно электрическим двигателем (одним или несколькими).

По задумке авторов документа, это создаст условия для распространения и популяризации электромобилей в Украине.

Напомним, Tesla Model S в Австрии тушили восемь специальных машин.