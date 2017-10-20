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Жизнь Порошенко спасла Госпогранслужба

Жизнь Порошенко спасла Госпогранслужба
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Дело было еще в 2014-м

20.10.17 2095
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Президент Петр Порошенко заявил, что во время президентской кампании весной 2014 года Госпогранслужба спасла ему жизнь.

Об этом он заявил, выступая перед пограничниками под Киевом, сообщает УНН.

"Во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 м от захваченного здания СБУ в Изварино, Довжанском ... Могу сказать, что воины пограничники, пограничная разведка, фактически спасли мою жизнь, поэтому я сегодня здесь", - заявил Порошенко.

Других подробностей инцидента он не рассказал.

Напомним, Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки.

 

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