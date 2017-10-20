МВД назвала ситуацию в центре Киева контролируемой

Ситуация в центре Киева по состоянию на 15:15 остается спокойной и контролируемой.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Под стенами Верховной Рады насчитывается около 300 участников акции. Общественную безопасность и порядок на данный момент обеспечивают 2 тысячи правоохранителей: полиция и Национальная гвардия.
Полиция по-прежнему требует от участников акции не препятствовать проезду по улице Грушевского и перейти в Мариинский парк.
Напомним, справку об отсутствии судимости можно будет заказать онлайн на сайте МВД.