Суд арестовал счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Средства перечислялись в Альфа-Банк, а в дальнейшем - на счета предприятий с признаками фиктивности

Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг.

Об этом сообщает УНИАН.

"Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долл. США в год", - говорится в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается, следствие установило группу физических лиц, создавших противоправный механизм легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.

В документах суда сказано, что указанные средства перечислялись на агентский банковский счет в Альфа-Банке, а в дальнейшем - на счета предприятий с признаками фиктивности для легализации доходов и вывода на счета оффшорных компаний.

Также установлено, что эти лица организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в Российскую Федерацию.

По информации следствия, основным банковским учреждением, обслуживающим счета и осуществляющим прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы, был банк Центр.

Помимо ареста средств на счетах, суд также решил остановить расходные операции по ним, за исключением уплаты налогов и сборов.

Напомним, суд арестовал имущество Запорожского алюминиевого комбината.