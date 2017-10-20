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Ситуация на Донбассе

С начала "школьного перемирия" на Донбассе число нарушений возросло на 140%, – ОБСЕ

С начала "школьного перемирия" на Донбассе число нарушений возросло на 140%, – ОБСЕ
Александр Хаг / Фото: УНИАН

Ситуация усугубляется

20.10.17 6
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Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявляет, что с момента возобновления обязательств сторон по "школьному перемирию" и до сегодняшнего дня рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе составляет 140%.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, передают украинские СМИ.

По словам Хага, на минувшей неделе миссия зафиксировала 3 тыс. 335 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. По сравнению с предыдущей неделей количество нарушений увеличилось на 45%.

Хаг отметил, что рост числа нарушений за неделю является отражением общей тенденции, которую миссия наблюдает с начала сентября.

"После того, как стороны возобновили свои обязательства по соблюдению режима прекращения огня 25 августа, наблюдалось уменьшение количества зафиксированных нарушений режима прекращения огня, но с того момента неуклонно и постепенно растут показатели. За первую неделю после возобновления обязательств, с 26 августа до 1 сентября, СММ ОБСЕ зафиксировала 1 тыс. 365 нарушений режима прекращения огня. Если сравнить эти показатели с количеством нарушений, зафиксированных за прошедшую неделю, а именно, 3 тыс. 335 нарушений - увеличение составит примерно на 140% ", - отметил Хаг.

"Мы, и особенно гражданское население, которое несет всю тяжесть этого насилия, конечно, уже это видели раньше. В прошлом году, после того, как стороны возобновили свои обязательства по соблюдению режима прекращения огня по случаю начала нового учебного года, также наблюдалось уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. За неделю после объявления так называемого "школьного перемирия" в 2016 году, за период с 31 августа по 6 сентября, мы зафиксировали 1 тыс. 207 нарушений режима прекращения огня. В недели и месяцы после этого уровень насилия рос и достиг своего пика в конце января и начале февраля. В период с 30 января по 5 февраля 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала потрясающий показатель нарушения режима прекращения огня - 36 тысяч случаев", - напомнил Хаг.

Напомним, жертвами войны на Донбассе с начала года стали 400 мирных жителей.

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