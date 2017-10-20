Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АТО: боевики стреляли из минометов возле Авдеевки и Троицого
АТО: боевики стреляли из минометов возле Авдеевки и Троицого
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики стреляли из минометов возле Авдеевки и Троицого

Всего противник 9 раз нарушал перемирие

20.10.17 12
000

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность врага была сосредоточена на Донецком направлении, где боевики 6 раз открывали огонь.

Около Авдеевки бандформирования трижды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. Около 16 часов враг выпустил 12 мин калибра 120 миллиметров.

Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Верхнеторецкого, Каменки.

На приморском направлении противник дважды обстреливал из пехотного вооружения наши опорные пункты неподалеку Гнутово.

На луганском направлении боевики на протяжении почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 миллиметра, били из противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкому.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
С начала "школьного перемирия" на Донбассе число нарушений возросло на 140%, – ОБСЕНеонацист Мильчаков, который воевал на Донбассе, объявился в СирииВ Украине создадут систему разведки и противодействия беспилотникам вблизи опасных военных объектов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6146
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21256
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5270
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 4092
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2331
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2568
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2917
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2509
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2839
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3488
  1. Обнародовано новое фото российского "Бука" – убийцы МН17 8877 / 10140
  2. Наталья Поклонская является гражданкой Украины 5019 / 6097
  3. У недавно обнаруженного квазиспутника Земли – немусорная природа 3806 / 4551
  4. Мир ждет банановая катастрофа 2815 / 3171
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2616 / 78247
  6. Bellingcat считает новое фото "Бука" окончательным доказательством причастности РФ к катастрофе MH17 2299 / 2733
  7. Варшава понимает, почему Будапешт дружит с Путиным, – Ващиковский 2286 / 2652
  8. Козлы и козлята. 10 мыслей об акции перед Верховной Радой 2094 / 2250
  9. Нобелевский лауреат озвучил рецепты "исцеления" экономики Украины 2029 / 2335
  10. НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках 1950 / 2182
  1. Обнародовано новое фото российского "Бука" – убийцы МН17 23 / 10140
  2. Козлы и козлята. 10 мыслей об акции перед Верховной Радой 22 / 2250
  3. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 14 / 2004
  4. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 12 / 6146
  5. Появилось видео трагического ДТП в Харькове 10 / 1968
  6. Нобелевский лауреат озвучил рецепты "исцеления" экономики Украины 10 / 2335
  7. Лишь РФ была против расширения миссии ОБСЕ на украинско-российской границе 9 / 1345
  8. Наталья Поклонская является гражданкой Украины 8 / 6097
  9. Принятие медицинской реформы в Украине заблокировано 8 / 2084
  10. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 6 / 8340
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.