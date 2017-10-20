АТО: боевики стреляли из минометов возле Авдеевки и Троицого

Всего противник 9 раз нарушал перемирие

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность врага была сосредоточена на Донецком направлении, где боевики 6 раз открывали огонь.

Около Авдеевки бандформирования трижды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. Около 16 часов враг выпустил 12 мин калибра 120 миллиметров.

Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Верхнеторецкого, Каменки.

На приморском направлении противник дважды обстреливал из пехотного вооружения наши опорные пункты неподалеку Гнутово.

На луганском направлении боевики на протяжении почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 миллиметра, били из противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкому.