В Оболонском районе Киева в детском саду №606 похитили двухмесячную девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
В 17:20 в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него в детском саду похитили ребенка.
"На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", - говорится в сообщении.
Свидетели видели подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, который быстро выходил из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.
Приметы мужчины: одет в черную баллоновую куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.
Приметы девочки: двухмесячный младенец, завернутый в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.
Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам, которые владеют какой-либо полезной информацией, безотлагательно звонить 102.
УВАГА! СТОЛИЧНІ ПРАВООХОРОНЦІ РОЗШУКУЮТЬ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВИКРАВ ІЗ САДОЧКА НЕМОВЛЯ (ФОТО) https://t.co/fYAnICZjin #новини #Київ #дитина pic.twitter.com/DZKa1rg7V8— Поліція Києва (@PoliceKyiv) 20 жовтня 2017 р.