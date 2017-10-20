Пока отец забирал из садика старшего ребенка, неизвестный украл его младшую дочь

В Оболонском районе Киева в детском саду №606 похитили двухмесячную девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

В 17:20 в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него в детском саду похитили ребенка.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", - говорится в сообщении.

Свидетели видели подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, который быстро выходил из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

Приметы мужчины: одет в черную баллоновую куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.

Приметы девочки: двухмесячный младенец, завернутый в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам, которые владеют какой-либо полезной информацией, безотлагательно звонить 102.