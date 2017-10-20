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Главная » Страна » Швейцария передала на Донбасс "гуманитарку" на 150 тыс. долларов
Швейцария передала на Донбасс "гуманитарку" на 150 тыс. долларов
Фото из открытых источников
Ситуация на Донбассе

Швейцария передала на Донбасс "гуманитарку" на 150 тыс. долларов

В Луганский тубдиспансер передали медицинское оборудование

20.10.17 23
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Отдел гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества в рамках 7-й гуманитарной миссии направил гуманитарную помощь на Донбасс на общую сумму в 150 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В частности, доставлен полный комплект медицинского оборудования и необходимых расходных материалов (реагентов) в Луганский противотуберкулезный диспансер. Вспышка заболеваний туберкулезом и риск распространения болезни среди населения, проживающего как на подконтрольных, так и неподконтрольных правительству Украины территориях до сих пор остается проблемой", - говорится в сообщении. 

Новое оборудование сократит диагностирования болезни от 2-х недель до 2-дней. 

Всего в течение 2016-2017 годов правительство Швейцарии направило на Донбасс 720 тонн гуманитарного груза стоимостью 1,45 млн долларов.

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