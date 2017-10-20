Швейцария передала на Донбасс "гуманитарку" на 150 тыс. долларов

Отдел гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества в рамках 7-й гуманитарной миссии направил гуманитарную помощь на Донбасс на общую сумму в 150 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В частности, доставлен полный комплект медицинского оборудования и необходимых расходных материалов (реагентов) в Луганский противотуберкулезный диспансер. Вспышка заболеваний туберкулезом и риск распространения болезни среди населения, проживающего как на подконтрольных, так и неподконтрольных правительству Украины территориях до сих пор остается проблемой", - говорится в сообщении.

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Новое оборудование сократит диагностирования болезни от 2-х недель до 2-дней.

Всего в течение 2016-2017 годов правительство Швейцарии направило на Донбасс 720 тонн гуманитарного груза стоимостью 1,45 млн долларов.