Нацсовет аннулировал 37 лицензий на радиовещание медиахолдингу Курченко

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал и не продлил 37 лицензий на радиовещание в 32 городах медиахолдингу UMH, принадлежащего Сергею Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.

"Эти решения являются беспрецедентными, но начавшаяся практика будет применяться ко всем лицензиатам, которые не вовремя подали документы или предоставили некорректные данные о конечных бенефициарах и структуре медиасобственности вообще", - написал Костинский.

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По его словам, медиахолдинг, скорее всего, обжалует эти решения.

В частности, прекращено вещание таких станций как Ретро ФМ, Авторадио, NRJ и Радіо Next.