Ильми Умерова госпитализировали в Крыму

Незаконно осужденный в Крыму заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров из-за ухудшения состояния здоровья попал в больницу в оккупированном Крыму

Об этом рассказал его адвокат Эдем Семедляев, сообщает Громадське радіо.

"Утром у Ильми Умерова поднялось давление. Он вызвал скорую, а врачи замеряли давление. Оно было около 200. Когда человек получает такой срок, конечно, это влияет на его здоровье. В больнице его подлечат. Диагнозы он свои знает. Он сам врач", — сказал адвокат.

По словам адвоката, потом Умерова госпитализировали в Бахчисарайскую больницу в неврологическое отделение.

Напомним, суд в оккупированном Крыму приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии и запретил заниматься общественной деятельностью в течение двух лет. Его обвинили по ст.280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Представительство ЕС в Украине потребовало немедленно освободить Умерова.