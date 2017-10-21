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Видео В Украине ежедневно погибают 10 человек из-за неправильно оборудованных пешеходных переходов

<span class="label red">Видео</span> В Украине ежедневно погибают 10 человек из-за неправильно оборудованных пешеходных переходов
ДТП / Фото: ТСН

Виноваты и автомобилисты, и пешеходы, и государство

21.10.17 29
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В Украине ежедневно гибнут люди на пешеходных переходах, так как водители игнорируют требование ПДД об остановке и предоставлении преимущества пешеходам, а сами пешеходы выбегают на дорогу, забывая убедиться в безопасности собственных действий.

Одна из самых распространенных городских аварий – машина врезается в ту, что впереди, которая затормозила перед переходом, чтобы пропустить пешехода, говорится в сюжете ТСН.

9-летняя Нина до сих пор не может оправиться от того, что произошло с ней накануне, когда вместе с крестной переходила дорогу возле школы. Обеих чуть не сбил Mercedes.

"Я очень испугалась, все так быстро произошло", - признается ребенок.

"Слышим звук тормозов и ругань. После этого выглядывает водитель и начинает просто ругаться, кричать, оскорблять ребенка. Припарковывается, выходит, говорит: пошли за угол поговорим, разберемся", - рассказывает свидетель событий Инна Тихонова.

Украинская статистика свидетельствует, что каждый день в стране погибает 10 пешеходов и еще около сотни подвергаются различным травмам.

В каждом городе есть свои места смерти. В Сумах это улица Героев Крут, где крутой съезд с моста завершается пешеходным переходом.

"Нервный стресс, окна сюда выходят, слышу скрежет тормозов постоянно. Мы уже привыкли, что если нет удара, то можно и не выглядывать", - признается жительница дома рядом.

В Черновцах опасным для пешеходов участком называют улицу Винниченко, где когда-то пьяный водитель сбил насмерть женщину с тремя детьми. Сейчас уже есть кнопочный светофор, но люди все равно погибают едва ли не каждые несколько месяцев.

В Днепре на набережной автомобили крайне редко пропускают пешеходов. В столице же одним из мест смерти является Голосеевский проспект – тамошняя "зебра" только в этом году видела несколько смертельных ДТП.  Эксперт в области безопасности дорожного движения объясняет, что дорожники не учли плохую обзорность для водителей, поэтому место является действительно опасным.

Усугубляет ситуацию не только халатность тех, кто устанавливает знаки, но и плохое освещение улиц, неправильно припаркованные машины и стертая краска разметки. Сами дорожники говорят, что самым действенным средством безопасности являются лежачие полицейские – искусственные препятствия, перед которыми водитель вынужден затормозить, чтобы не повредить свое авто.

Для пешеходов спасительными могут стать довольно элементарные действия.

"Может, это наивно, но подходя к проезжей части, посмотреть налево – убедиться, что нет транспорта, который приближается. И начать идти, дойти к осевой, на несколько секунд притормозить, посмотреть направо. Продолжить, закончить переход", - рассказал руководитель службы контроля за размещением и техническим состоянием средств регулирования дорожного движения и совершенствования его безопасности Максим Евдокимов.

Однако очень часто и взрослые, и дети переходят дорогу, даже не поворачивая головы в одну из сторон, откуда может прийти потенциальная смерть.

Напомним, 20 октября неизвестные напали на съемочную группу ТСН. Происшествие случилось около 15 часов на Голосеевском проспекте. Журналисты снимали сюжет о опасных пешеходных переходах Киева и на одном из таких мест стали свидетелями аварии. Когда оператор начал снимать событие, люди из Audi, которая стояла с разбитым капотом на проспекте, начали мешать работе съемочной группы. Номерных знаков на момент съемок на автомобиле не было. Неизвестные закрывали камеру руками, толкали журналиста и оператора, в адрес съемочной группы звучали многочисленные угрозы.

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